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رئيس نادي الأبل يحصل على شخصية العام للثقافة الرياضية العربية

رئيس نادي الأبل يحصل على شخصية العام للثقافة الرياضية العربية
https://almnatiq.net/?p=1086176
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حصل رئيس نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين على جائزة الثقافة الرياضية العربية السنوية للعام 2021، التي أعلنها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برعاية وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي.

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية السنوية تهدف إلى دعم مسيرة الرياضة العربية، ونشر ثقافة العطاء والوفاء، والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في المنظومة الرياضية العربية، وتمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد بمعايير معينة.

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