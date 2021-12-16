شاهد.. انطلاق فعاليات “مدل بيست” أضخم مهرجان موسيقى بالشرق الأوسط في الرياض

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انطلقت في مدينة الرياض، اليوم الخميس، فعاليات “مدل بيست” ضمن موسم الرياض، والتي تستمر إلى 19 ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة أربعة أيام.

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على حسابه في موقع “تويتر” عن كواليس الفعالية الموسيقية الأضخم في الشرق الأوسط بمشاركة نجوم عرب وعالميين.

ونشر “آل الشيخ” مقطع فيديو يظهر فيه مع أحد المشاركين في الفعالية، ليعلن عن انطلاقها اليوم، وعلق عليها قائلًا: “الخميس الوعد، مدل بيست (ساوندستورم)”.

وأظهر مقطع فيديو ثالث نشره “آل الشيخ” على حسابه في “تويتر” جانب من الحضور الجماهيري مع انطلاق فعاليات “مدل بيست” من المنصة الرئيسية، وكتب قائلًا: “لايف من عند الستيج.