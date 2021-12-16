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كورونا تُطل برأسها من جديد ..الدوري الإنجليزي في مهب الريح !
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أصبحت خطوة توقف الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمراً جدياً ومطروحاً بشكل واضح على الطاولة عقب أن ضرب فايروس كورونا الأنديةالإنجليزية وبقوة ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات خلال الجولات السابقة، إذ شهد الدوري خلال آخر يومين فقط تأجيل 4 مباريات وهي: (مانشستر يونايتد – برايتون) (ليستر سيتي – توتنهام) (‏بيرنلي – واتفورد) (برينتفورد – مانشستريونايتد).

وسبق تلك التأجيلات غياب توتنهام عن خوض المباريات الأخيرة بسبب تفشي فايروس كورونا داخل صفوف الفريق، إذ تم تأجيل مباراة توتنهام أمام برايتون إضافة إلى مواجهة توتنهام وستاد رين في دوري المؤتمرات الأوروبي.

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