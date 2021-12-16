بالصور ..أجواء الطرب والحماس استثنائية في مدل بيست

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المناطق_الرياض

انطلقت فعاليات مهرجان “ميدل بيست” في العاصمة السعودية الرياض، الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، والتي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

 

وتقام فعاليات المهرجان في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف زائر، ويضمّ 100 فنان و”دي جي” عالمي.

 

ووصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، المهرجان بأنّه “عالم ثاني”، في مقطع فيديو عبر حسابه الشّخصي في “تويتر”، مفيداً بأنّه لم يسبق لهذا النوع من الفعاليات أن حدثت في التاريخ بذات الجودة، ولا يسهل وجودها في أي مكان في العالم.

 

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