إعمار اليمن يطلع بعثة المنتخب اليمني للناشئين على الجهود السعودية التنموية في اليمن

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أطلع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بعثة المنتخب اليمني للناشئين، على الجهود السعودية التنموية في اليمن، وذلك خلال زيارة البعثة لمقر البرنامج بمدينة الرياض، بحضور وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

كما احتفى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ببعثة المنتخب اليمني للناشئين بمناسبة تتويجه بطلاً بكأس غرب آسيا للناشئين.

ورفع وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري شكره إلى حكومة المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مشيداً بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التنموية، ومنوهاً بالدعم اللامحدود والمستمر من المملكة العربية السعودية لأشقائهم في اليمن.

وهنأ السفير آل جابر المنتخب اليمني للناشئين بمناسبة تتويجه بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين، معبراً عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يسجّل لليمن والكرة العربية، موضحاً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل في جميع القطاعات لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.

وأكد أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل مع الحكومة اليمنية على العديد من المشاريع والمبادرات التنموية المختلفة والتي بلغت 204 مشروعاً ومبادرة تنموية، منها المبادرات الرياضية سواء كانت عبر مشاريع إعادة تأهيل المؤسسات الرياضية مثل مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، وكذلك المشاريع التعليمية التي تحوي 23 ملعباً لكرة السلة والطائرة في مختلف المحافظات اليمنية وغيرها من الأنشطة والمبادرات الرياضية.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمعنيين في المجال الرياضي لرفع قدرات المؤسسات الرياضية اليمنية ودعم الرياضة والرياضيين بمشاريع ومبادرات تلبي احتياج هذا الشباب والرياضة.

ويعد مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن باكورة مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمكيناً للشباب ودعمًا لمختلف الأنشطة الرياضية، محققاً استفادة 3،650 مستفيد في عدن، وإدراكًا من البرنامج للأثر الرياضي الذي يعزز الاندماج المجتمعي ويرفع من مستوى اللياقة البدنية، ويسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي في اليمن ومختلف المحافظات.

كما تعد مبادرة تكريم المنتخب اليمني ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدّم 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.