مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية بنيويورك

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يحتفي “مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية” بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري ” الاثنين المقبل في مدينة “نيويورك” بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وحضور معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعدد من سفراء وممثلي الدول.

وتهدف الفعالية إلى إبراز الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، وترسيخ هويتها في العالم، وإسهاماتها الفاعلة في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مشاركات متنوعة لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وثلاث جلسات حوارية بعنوان: اللغة العربية والتواصل الحضاري في الأمم المتحدة، وكذلك جلسة نقاشية عن اللغة العربية والتواصل الحضاري من خلال اللغة والترجمة والفن، وكذلك جلسة بعنوان “برامج عمل ومبادرات لتعزيز اللغة العربية في الأمم المتحدة”، بمشاركة عدد من المسؤولين بالهيئات الحكومية والأكاديميين والمهتمين.

يذكر أنه سيُقام على هامش الاحتفالية عدد من الفعاليات والأنشطة كالمعرض التوثيقي الذي يستعرض بعض المشاريع العلمية الدولية لـ ” مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية ” المرتبط بمجمع الملك سلمان العالمي، وأيضاً حضور اللغة العربية في العالم وفي المنظمات الدولية.