احدث الأخبار

صقارون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يؤكدون قوة المنافسة بمسابقة الملواح على كأس المؤسس
أبرز المواد
 بالصور.. تعرف على المساجد الفائزة بـ”جائزة الفوزان”
أبرز المواد
 وزير الخارجية: لدى قيادتي المملكة ومصر الإرادة الصادقة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب في المجالات كافة
أبرز المواد
 اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تمنح جائزة “التطور الرياضي” لبرنامج جودة الحياة
أبرز المواد
 بالفيديو.. «إليسا» تبدأ أولى فقرات الفنانين العرب في مهرجان «مدل بيست»
أبرز المواد
 «مكر وخداع سياسي».. تدوينة جديدة لسفير المملكة في لبنان
أبرز المواد
 المؤشر الرئيس لبورصة تونس يقفل على انخفاض
أبرز المواد
 مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية بنيويورك
أبرز المواد
 أكثر من 325 ألف مستفيداً من بنوك الدم والفحوصات المخبرية بصحة حفر الباطن خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 إعمار اليمن يطلع بعثة المنتخب اليمني للناشئين على الجهود السعودية التنموية في اليمن
أبرز المواد
 «العدل» تشترط موافقة الداخلية لإتمام زواج المواطنين من القبائل النازحة
أبرز المواد
 روسو.. ثالث انطلاقة مثالية
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

صقارون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يؤكدون قوة المنافسة بمسابقة الملواح على كأس المؤسس

صقارون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يؤكدون قوة المنافسة بمسابقة الملواح على كأس المؤسس

أبرز المواد
بالصور.. تعرف على المساجد الفائزة بـ”جائزة الفوزان”

بالصور.. تعرف على المساجد الفائزة بـ”جائزة الفوزان”

أبرز المواد
وزير الخارجية: لدى قيادتي المملكة ومصر الإرادة الصادقة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب في المجالات كافة

وزير الخارجية: لدى قيادتي المملكة ومصر الإرادة الصادقة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب في المجالات كافة

أبرز المواد
اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تمنح جائزة “التطور الرياضي” لبرنامج جودة الحياة

اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تمنح جائزة “التطور الرياضي” لبرنامج جودة الحياة

أبرز المواد

«مكر وخداع سياسي».. تدوينة جديدة لسفير المملكة في لبنان

«مكر وخداع سياسي».. تدوينة جديدة لسفير المملكة في لبنان
https://almnatiq.net/?p=1086248
المناطق_متابعات

كثيرا ما يغرد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري بحكم ومأثورات عربية أو أقوال تكشف عن جوانب سياسية.

وكان آخر ما كتبه السفير بخاري على تويتر من هذه المأثورات والمنقولات السياسية :” حَاولَ لودفيغ فيتغنشتاين من خلالِ كتابهِ ” تَحْقِيقَاتٌ فَلْسَفِيَّةٌ ” أنْ يُقَدِّمَ لَنا رُؤْيَةً نَقديّةً لفكرةِ الكَذِبِ وَ الخِداعِ السِياسيِّ بِقَوْله : “لا شَيْءَ أصعبُ مِن تَجَنُّبِ خِداعِ المَرْءِ لِنَفْسِه”.

وكان سفير المملكة قد غرد في وقت سابق بقول مأثور لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب، حيث كتب قائلا :”  نَسْتَشْعِرُ بِأسىً شديدٍ مَعانِيَ أَحْرُفِ أميرِ المؤمنين علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنهُ وهو يُسَطِّرُ في مَقولَتهِ الوقَّادَةِ عَنِ الحقيقةِ وَصِدْقِ الواقعِ المريرِ وما نَحْياهُ مِنْ تِيهٍ وَخَطَلٍ بقولهِ : ” كُلَّمَا ازْدادَتِ الحقيقةُ وُضوحًا ازْدادَ أعداؤُها “.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: لدى قيادتي المملكة ومصر الإرادة الصادقة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب في المجالات كافة

وزير الخارجية: لدى قيادتي المملكة ومصر الإرادة الصادقة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب في المجالات كافة
البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر

البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر
وزير الخارجية يلتقي بنظيره المصري لعقد الاجتماع الوزاري للجنة المشاورات السياسية السعودية المصرية

وزير الخارجية يلتقي بنظيره المصري لعقد الاجتماع الوزاري للجنة المشاورات السياسية السعودية المصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements