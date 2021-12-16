«مكر وخداع سياسي».. تدوينة جديدة لسفير المملكة في لبنان

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كثيرا ما يغرد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري بحكم ومأثورات عربية أو أقوال تكشف عن جوانب سياسية.

وكان آخر ما كتبه السفير بخاري على تويتر من هذه المأثورات والمنقولات السياسية :” حَاولَ لودفيغ فيتغنشتاين من خلالِ كتابهِ ” تَحْقِيقَاتٌ فَلْسَفِيَّةٌ ” أنْ يُقَدِّمَ لَنا رُؤْيَةً نَقديّةً لفكرةِ الكَذِبِ وَ الخِداعِ السِياسيِّ بِقَوْله : “لا شَيْءَ أصعبُ مِن تَجَنُّبِ خِداعِ المَرْءِ لِنَفْسِه”.

وكان سفير المملكة قد غرد في وقت سابق بقول مأثور لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب، حيث كتب قائلا :” نَسْتَشْعِرُ بِأسىً شديدٍ مَعانِيَ أَحْرُفِ أميرِ المؤمنين علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنهُ وهو يُسَطِّرُ في مَقولَتهِ الوقَّادَةِ عَنِ الحقيقةِ وَصِدْقِ الواقعِ المريرِ وما نَحْياهُ مِنْ تِيهٍ وَخَطَلٍ بقولهِ : ” كُلَّمَا ازْدادَتِ الحقيقةُ وُضوحًا ازْدادَ أعداؤُها “.