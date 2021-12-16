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بالفيديو.. «إليسا» تبدأ أولى فقرات الفنانين العرب في مهرجان «مدل بيست»

بالفيديو.. «إليسا» تبدأ أولى فقرات الفنانين العرب في مهرجان «مدل بيست»
https://almnatiq.net/?p=1086251
المناطق_الرياض

تصدر اسم الفنانة اللبنانية، إليسا، محركات البحث في أغلب الدول العربية، وذلك بعدما بدأت أولى فقرات الفنانين العرب في مهرجان «مدل بيست» ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت العربية، مقطع فيديو يوثق غناء الفنانة إليسا على مسرح «Big Beast»، وذلك وسط حضور جماهيري كبير خلال مهرجان «مدل بيست».

وانطلق اليوم الخميس، في الرياض «ساودنستروم 2021»، على مسارح «مدل بيست» ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك ابتداء من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري؛ حيث أكمل مهرجان «مدل بيست» جاهزيته لاستقبال الجمهور من محبي الموسيقي الإلكترونية، من خلال 8 مسارح رئيسية هي: (بيج بيست، داون بيست، دانس بيست، أندرجراوند بيست)، في منطقة بنبان شمال الرياض

 

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