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4 آلاف مستفيد في دورات الاستعداد للطوارئ الكيميائية والإشعاعية بصحة الشرقية

4 آلاف مستفيد في دورات الاستعداد للطوارئ الكيميائية والإشعاعية بصحة الشرقية
https://almnatiq.net/?p=1086289
المناطق_المنطقة الشرقية

فذت صحة الشرقية دورات تدريبية في مجال الاستعداد للطوارئ الكيميائية والإشعاعية، استفاد منها 4 آلاف ممارس صحي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتستهدف هذه الدورات رفع جاهزية الممارسين الصحيين للتعامل مع الطوارئ الكيميائية والإشعاعية في القطاع الصحي.
وأوضحت صحة الشرقية، أنها تعمل على تشغيل وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة, بالإضافة إلى إجراء الفرضيات الدورية لرفع جاهزية الممارسين الصحيين وتمكينهم من التعامل الفعال والسريع في حال وقوعها.

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