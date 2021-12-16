أحمد بن صالح يفتتح المعرض الدولي للتمور في الرياض

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افتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة اليوم، المعرض الدولي للتمور في العام الثاني على التوالي ،الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة نخبة من مصنعي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية.

ويهدف المعرض، إلى إيجاد منصة تفاعلية تجمع بين منتجي التمور ومستهلكيها، والإسهام في رفع القيمة السوقية للتمور السعودية، وتنويع الاقتصاد والموارد الاستثمارية بالمملكة، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة والكفاءة، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق تسويقية جديدة.

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ويأتي هذا المعرض تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وسعياً لاستثمار المكونات الطبيعية المهمة التي تشتهر بها المملكة، ولا سيما الغذائية منها ، ودعم الابتكار والتطوير والأبحاث وتطبيقها، والعمل على زيادة الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية، ورفع مستوى كفاءة الأسواق المحلية وإنشاء هيكل سوق تنافسي.

ويتضمن المعرض عدداً من الأنشطة المصاحبة، كالفعاليات التثقيفية والعروض الفنية لتقديم تجربة كاملة للزائر والمشارك تثقيفاً وتعليماً وترفيهاً؛ من خلال التعريف بأهمية التمور وفوائدها، وإطلاع الزوار والأطفال على أهمية هذا الموروث السعودي.

يُذكر أن العدد الكلي للنخيل في المملكة العربية السعودية في آخر إحصائية، بلغ 33,133 مليون نخلة، تنتج 1,990,941 طنا من التمور ذات الجودة العالية.