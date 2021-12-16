محافظ غامد الزناد يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف “مكارم الأخلاق” بالمحافظة

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أطلق سعادة محافظ غامد الزناد الأستاذ صقر بن عبدالعزيز بن رقوش أنشطة حملة “مكارم الأخلاق” التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة. حيث استمع لشرح مفصل من رئيس الهيئة الشيخ عبدالله بن معيد الغامدي عن خطة تفعيل الحملة ومحتوياتها وأهدافها في تعزيز القيم و الأخلاق الإسلامية عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.

كما أشاد سعادة المحافظ بالحملة وما تحمله من مضامين وأهداف سامية، مقدماً دعمه في سبيل إنجاح مستهدفاتها.

من جانبه بين فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذه الحملة التي أطلق أعمالها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله -، حملة شاملة لإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك الإسلامي في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وتأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله-.