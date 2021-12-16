تاليسكا: أثبتنا أننا الأقوى واستحققنا الفوز

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أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز على الهلال، مؤكدًا أن العالمي هو الأقوى في السعودية.

وتابع تاليسكا في تصريحات للناقل الرسمي: “اليوم اتضح للجميع من هو الفريق الأقوى على مستوى الكرة السعودية، وذلك عبر الديربي الذي كسبناه بهدفين دون مقابل”.

وأضاف: “قبلت النصر في فترة الانتقالات الصيفية، ووقعت على عقد الانضمام إليه لأنه الفريق الأفضل في السعودية والمنطقة بأكملها”.

قال عن المباراة: “استحققنا الفوز اليوم لأننا كنا على قلب رجل واحد، كما أننا كنا الطرف الأميز في المباراة”.