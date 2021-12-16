تاليسكا: أثبتنا أننا الأقوى واستحققنا الفوز

أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز على الهلال، مؤكدًا أن العالمي هو الأقوى في السعودية.
وتابع تاليسكا في تصريحات للناقل الرسمي: “اليوم اتضح للجميع من هو الفريق الأقوى على مستوى الكرة السعودية، وذلك عبر الديربي الذي كسبناه بهدفين دون مقابل”.
وأضاف: “قبلت النصر في فترة الانتقالات الصيفية، ووقعت على عقد الانضمام إليه لأنه الفريق الأفضل في السعودية والمنطقة بأكملها”.
قال عن المباراة: “استحققنا الفوز اليوم لأننا كنا على قلب رجل واحد، كما أننا كنا الطرف الأميز في المباراة”.
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