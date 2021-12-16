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بالصور.. حرس الحدود يحتفي بتخريج 1508 خريجين في عدد من الدورات التأهيلية

بالصور.. حرس الحدود يحتفي بتخريج 1508 خريجين في عدد من الدورات التأهيلية
https://almnatiq.net/?p=1086324
المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، رعى مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج (1508) خريجًا، من الدورات التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي، منهم (181) خريجًا من منسوبي المديرية العامة للسجون، من معهد حرس الحدود بالرياض وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ومراكز التدريب في مناطق تبوك و عسير ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية.

ونقل اللواء الشهري تهنئة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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