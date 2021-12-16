وكالة الأدوية الأوروبية توافق على عقارين جديدين لعلاج فيروس كورونا

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وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، على علاجين جديدين لـ فيروس كورونا، وهما دواء مضاد للأجسام “كزيفودي” وعقار لعلاج التهاب المفاصل “كينيريت” اتضح أنه قادر على “تقليل” الالتهاب الناتج عن الإصابة بـ فيروس كورونا.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، توصيتهما باستخدام عقاري كزيفودي وكينيريت، ولكن وما زال يتعين أن تمنح المفوضية الأوروبية موافقتها لاستخدام العقارين، لكن هذا يعد إجراء شكليا.

ومن شأن هذا أن يرفع عدد الأدوية المضادة لـ فيروس كورونا الحاصلة على الموافقة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي إلى خمسة عقاقير.

ويشير الخبراء إلى أن عقار “كزيفودي” الذي أنتجته شركتا “جلاسكو سميث كلاين” و “فير بايو تكنولوجي” يمكن أن يمنع تفاقم الأعراض للمرضى من سن 12 عاما فما فوق.

كما تفيد دراسات مختبرية بأن عقار “كزيفودي” فعال ضد متحور أوميكرون.

وتمت الموافقة في الاتحاد الأوروبي بالفعل على استخدام كينيريت، الذي أنتجته شركة أدوية سويدية، لعلاج أعراض التهاب أخرى.

وفقا لوكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن يخفف العقار الالتهاب ويمنع تضرر مجرى الهواء لدى المصابين بـ فيروس كورونا.