بتوجيهات أمير جازان.. وكيل الإمارة يجتمع بوكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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بتوجيهات صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ترأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، أمس اجتماع اللجنة العليا بوفد من وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتقدمهم وكيل الوزارة للموارد التعدينيه المهندس صالح العقيلي ووكيل الوزارة للرقابة التعدينيه المهندس أحمد فقيه وعددا من مدراء الجهات ذات العلاقة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

واستهل وكيل إمارة منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بالجميع وتم من خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التنموية بالمنطقة وسبل تطويرها ومن ابرزها مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمشاريع السكنية في مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا و اكمال مشاريع البنية التحتية وعدد من المشاريع ذات العلاقة التي تهم الوزارات المعنية وتذليل الصعوبات لانهاء كافة مشاريع الجاري تنفيذها .

كم تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالجوانب التعدينيه التي تدفع عجلة التنمية في المنطقه لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع وكيــل الامارة المساعد للحقوق المكلف سعيد الخنفري ومدير عام شؤون اللجان بالامارة شوقي عثاثي وعددا من المسؤولين.