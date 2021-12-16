الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون”

وأوضح مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، أن «جميع المصابين تم عزلهم مؤسسيًا في أحد فنادق العاصمة عمان»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة واستقصاء المخالطين، لحين ظهور الفحوصات المخبرية لهم.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من الوتيرة السريعة التي ينتشر بها المتحور الجديد، وحذر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من انتشار «أوميكرون» بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة.

وقال، إن الميل إلى استبعاد هذا المتحور باعتباره معتدلًا أمر مثير للقلق، مؤكدًا أن متحور «أوميكرون» قد تم اكتشافه في 77 دولة حول العالم حتى الآن.