خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة إعادة انتخابه

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية جامبيا.

وقال الملك المفدى:” تلقينا ببالغ السرور نبأ إعادة انتخاب فخامتكم رئيساً لجمهورية جامبيا، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، مشيدين بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ومؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين، متمنين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية جامبيا الشقيقة التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية جامبيا.

وقال سمو ولي العهد:” يطيب لي تهنئة فخامتكم بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية جامبيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية جامبيا الشقيقة التقدم والرقي”.