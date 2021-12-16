صحة جازان تتصدر مديريات وتجمعات المناطق الصحية في مؤشر تجربة المريض للربع الثالث

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كشف التقرير الصادر عن وزارة الصحة والخاص بنتائج مؤشر تجربة المريض للربع الثالث من العام 2021 م، تحقيق صحة جازان على المركز الأول بين مديريات وتجمعات المناطق الصحية وذلك في مؤشر الأداء العام للرحلة العلاجية والتي تضمنت في عمليات التقييم على العيادات الخارجية والتنويم والطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويعتمد هذا التقرير الذي يصدر كل ثلاثة أشهر في نتائجة وبشكل كلي على تقييم المرضى بأنفسهم للخدمة بعد تلقيها في المنشأة الصحية وقياس مدى رضاهم من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، إذ يتم التواصل مع المرضى من قبل طرف ثالث مستقل عن وزارة الصحة لضمان الحيادية في نتائج هذا المؤشر، وذلك بهدف اشراك المرضى وذويهم في عملية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى بكافة مراكز ومستشفيات وزارة الصحة .