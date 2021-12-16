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صحة جازان تتصدر مديريات وتجمعات المناطق الصحية في مؤشر تجربة المريض للربع الثالث

صحة جازان تتصدر مديريات وتجمعات المناطق الصحية في مؤشر تجربة المريض للربع الثالث
https://almnatiq.net/?p=1086345
المناطق_جازان

كشف التقرير الصادر عن وزارة الصحة والخاص بنتائج مؤشر تجربة المريض للربع الثالث من العام 2021 م، تحقيق صحة جازان على المركز الأول بين مديريات وتجمعات المناطق الصحية وذلك في مؤشر الأداء العام للرحلة العلاجية والتي تضمنت في عمليات التقييم على العيادات الخارجية والتنويم والطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويعتمد هذا التقرير الذي يصدر كل ثلاثة أشهر في نتائجة وبشكل كلي على تقييم المرضى بأنفسهم للخدمة بعد تلقيها في المنشأة الصحية وقياس مدى رضاهم من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، إذ يتم التواصل مع المرضى من قبل طرف ثالث مستقل عن وزارة الصحة لضمان الحيادية في نتائج هذا المؤشر، وذلك بهدف اشراك المرضى وذويهم في عملية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى بكافة مراكز ومستشفيات وزارة الصحة .

وظهرت نتائج تقرير مؤشر تجربة المريض للربع الثالث من هذا العام 2021 م، تحقيق صحة جازان على المركز الأول في مؤشر الأداء العام لرحلة المرضى العلاجية ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية وذلك بنسبة 84,56  %، إضافة إلى عدد من الإدارات الصحية التي حققت المركز الأول كخدمات الأشعة بنسبة 91,96 %, و الرعاية الصحية المنزلية 91,17%، وعيادات مكافحة التدخين بنسبة 95,22 %, ومراكز غسيل الكلى بنسبة 94,74%، إضافة إلى تحقيق عدد من الإدارات على المركز الثاني مثل المراكز الصحية بنسبة 86,17 %، وأقسام العيادات الخارجية بنسبة 81,18 %، وأقسام الطوارئ بنسبة 78,89 %، ومركز طب الأسنان بنسبة 87,96 %، وفحص ما قبل الزواج بنسبة 94,09 %، ومركز النمو والسلوك الذي حقق المركز الثالث بنسبة 92,79 %.

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