متى يجب أن تغسل يديك؟.. تعرف على الوقت المناسب والطريقة الصحيحة

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يعد غسيل اليدين بشكل متكرر واحد من أفضل طرق الحفاظ على الصحة العامة، وحمايتك أنت وعائلتك من الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المعدية. من المهم معرفة متى تغسل يديك وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح، مع الإلمام ببعض الحلول الفعالة لتعقيم اليدين حتى عندما لا يتوفر الماء والصابون.

متى يجب أن تغسل يديك؟

سيكون من السهل اكتساب عادة غسيل اليدين عندما تكون على دراية بالأوقات التي تحتاج فيها إلى تنظيف يديك لتجنب انتشار الجراثيم. قد يكون هذا الوقت قبل إجراء نشاط معين، وأحيانًا فور الانتهاء منه، وربما في كلا الحالتين. بعض الأمثلة على ذلك هي:

قبل وبعد تحضير الطعام

قبل وبعد تناول الطعام

بعد السعال والعطس والكحة

بعد ملامسة الحيوانات اللطيفة

بعد استخدام الحمام

بعد التعامل مع القمامة

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

واحد من أبرز الدروس التي علمتنا إياها جائحة كوفيد-19 هو أن غسيل اليدين بالشكل الصحيح يتطلب تنظيفها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، مع أخذ الوقت الكافي للوصول إلى المناطق غير الظاهرة مثل التجاويف بين اليدين والأظافر. تُظهر الدراسات العلمية أن هذه المدة الزمنية ستكون كافية لإزالة جميع الجراثيم، وكذلك الأوساخ والمواد الكيميائية.

الخطوة 1: اغسل يديك بمياه جارية نظيفة – سواء باردة أو ساخنة. اغلق الصنبور واستخدم الصابون.

الخطوة 2: افرك يديك معًا، مع الانتباه إلى المناطق التي تنساها عادةً عندما تكون في عجلة من أمرك: ظهر اليدين، التجاويف بين الأصابع، وتحت الأظافر.

الخطوة 3: استمر في الفرك برغاوي الصابون لمدة 20 ثانية. يلجأ البعض إلى ترديد أغنية يحبها ليضمن قضاء الوقت الكافي وكسر الملل، أو يمكنك عد الثواني بطريقة بدائية.

الخطوة 4: أعد تشغيل الماء واشطف يديك جيدًا من الصابون.

الخطوة 5: جفف يديك تمامًا باستخدام قطعة قماش أو منديل ورقي، أو اتركها تجف في الهواء.

ماذا لو لم يتوفر الصابون والماء الجاري النظيف؟

لديك خيارات عديدة لتنظيف يديك من الجراثيم عندما تكون خارج المنزل أو المكتب، وحتى في الأوقات التي يصعب فيها الوصول إلى الماء الجاري والصابون.

توصي الهيئات الصحية بحمل معقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% أو أكثر. من السهل معرفة ما إذا كان معقم اليدين يحتوي على التركيز الكافي من مادة التعقيم النشطة عن طريق النظر إلى الملصق على العبوة.

السبب الرئيسي الذي يجعل معقم اليدين خيارًا ثانويًا للغسيل بالماء والصابون هو أن المحلول قد يقتل بسرعة الجراثيم على اليدين، ولكنه لن يكون قادرًا على التعامل مع الأشياء المضرة الأخرى مثل المواد الكيميائية. وعلاوة على ذلك، فإن المطهر لن يكون بنفس الفعالية في تنظيف اليدين من الأوساخ الظاهرة.

لاستخدام معقم اليدين بشكل فعال، قم بضخ كمية صغيرة منه في راحة يديك ثم افرك اليدين معًا. يختلف كل منتج عن الآخر في الكمية الصحيحة لتعقيم اليدين بالشكل الكافي، ولذا تحقق من الأمر عن طريق النظر إلى ملصق العبوة. تأكد أيضًا من أن الجِل أو المعقم سيغطي معظم سطح الجلد، مع قضاء فترة لا تقل عن 20 ثانية في فرك اليدين، تمامًا كما تفعل عند غسلهما بالماء والصابون.