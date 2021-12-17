خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان “كارل نيهامر” لتوليه منصب المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة توليه منصب المستشار الاتحادي للجمهورية.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة توليه منصب المستشار الاتحادي للجمهورية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والرقي.