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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع اتفاقية لاعتماد 20 برنامجًا أكاديميًا في جامعة بيشة

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع اتفاقية لاعتماد 20 برنامجًا أكاديميًا في جامعة بيشة
https://almnatiq.net/?p=1086376
المناطق_عسير

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” ، اليوم الخميس ، اتفاقية لاعتماد 20 برنامجًا أكاديميًا جديدًا في جامعة بيشة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، وسعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة سعادة الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيال ، مدير عام الإدارة العامة للاعتماد البرامجي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، ومن جانب الجامعة سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الشهراني ، وكيل الجامعة للتطوير والجودة المكلف.

وشملت الاتفاقية 12 برنامجًا أكاديميًا في درجة البكالوريوس وهي : بكالوريوس علوم المختبرات الطبية ، وبكالوريوس العلوم في العلاج التنفسي ، بكالوريوس العلوم في الرياضيات ، بكالوريوس العلوم في الفيزياء ، بكالوريوس علوم الأحياء ، بكالوريوس إدارة الأعمال ، بكالوريوس المحاسبة ، بكالوريوس علوم الأغذية ، بكالوريوس التصميم الداخلي ، بكالوريوس تصميم الأزياء ، بكالوريوس اللغة الإنجليزية ، وبكالويورس الدراسات الإسلامية.

كما شملت الاتفاقية 8 برامج أكاديمية في درجة الماجستير ، وهي: ماجستير العلوم في الأمن السيبراني، ماجستير إدارة الخدمات الصحية ، ماجستير المناهج وطرق التدريس – مسارات تخصصية ، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة ، ماجستير التربية في أصول التربية ، ماجستير التربية في القيادة التربوية ، ماجستير التربية في علم النفس – مسار الإرشاد النفسي، وماجستير الآداب في التاريخ الإسلامي .

وتأتي الاتفاقية في إطار عمل الهيئة ووفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل أهدافًا خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

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