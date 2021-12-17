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تشيلسي يتعادل مع ايفرتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي

تشيلسي يتعادل مع ايفرتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي
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سقط فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، في فخ التعادل 1-1، مع إيفرتون ضيفه، الخميس، ضمن منافسات المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم تشيلسي عن طريق لاعبه ماسون ماونت في الدقيقة 70، قبل أن يدرك جاراد برانثوايت التعادل لإيفرتون في الدقيقة 74.

ولم يحقق تشيلسي سوى انتصار يتيم في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، كان أمام ليدز 3-2 في المرحلة السابقة، السبت.

ورغم هذا التعادل، أثبت تشيلسي صعوبة مقارعته على أرضه هذا الموسم، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة، كانت في 25 سبتمبر الماضي في الدوري أمام سيتي حامل اللقب 1-0، وبعد ذلك حقق في مختلف المسابقات سلسلة من 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

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