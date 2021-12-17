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تراجع طفيف في إصابات كورونا بجنوب أفريقيا

تراجع طفيف في إصابات كورونا بجنوب أفريقيا
https://almnatiq.net/?p=1086393
المناطق_وكالات

انخفضت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا قليلا عن الرقم القياسي للإصابات البالغ 26الف و976 حالة والذي تم الإعلان عنه في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية الصادرة اليوم الخميس.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 3 ملايين و255آلف و816 حالة، فيما بلغ معدل إيجابية الاختبار 9ر30في المئة مقارنة بـ 2ر32في المئة أمس الأربعاء، وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 347 شخصا إلى المستشفيات، وبذلك يصل إجمالي عدد الأشخاص في المستشفيات إلى 7ألاف و614.

وأشارت البيانات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء ، إلى وفاة 36شخصا بسبب كورونا ما يرفع اجمالي الوفيات إلى 90ألف و 262 .

وذكرت بلومبرج أن إقليم جوتنيج، المركز الاقتصادي في جنوب أفريقيا، هو بؤرة موجة الوباء بنسبة 27 %، من الحالات الجديدة، يليه كوازولو ناتال، بـ 23في المئة والكيب الغربي بـ 19في المئة.

وقررت حكومة جنوب إفريقيا عدم فرض قيود مشددة لاحتواء فيروس كورونا خلال موسم احتفالات العام الجديد، وذلك في الوقت الذي تتابع فيه حالات الاصابة الناجمة عن متحور أوميكرون، بحسب بولمبرج.

وتعد هذه الأنباء مبشرة لقطاع السياحة الذي تضرر عقب منع عدة دول السفر إلى جنوب إفريقيا بعد اكتشاف متحور أوميكرون، فيما تبلغ نسبة الحاصلين على جرعات اللقاح كاملة في جنوب إفريقيا 44%.

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