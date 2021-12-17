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أمانة القصيم تنظم ورشة عمل “نموذج حوكمة الخدمات الإلكترونية”

أمانة القصيم تنظم ورشة عمل “نموذج حوكمة الخدمات الإلكترونية”
https://almnatiq.net/?p=1086398
المناطق_واس

افتتح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، اليوم ورشة عمل “نموذج حوكمة الخدمات الإلكترونية” بحضور وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والمدن الذكية و فريق عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وملاك المنتجات بأمانة منطقة القصيم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتضمنت ورشة العمل عرضا موجزا حول نظام بلدي ، وأبرز منجزات الأمانة في أرقام ، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه سير الأعمال وسبل معالجتها ، و تعريف شامل عن منهجية عمل نماذج الحوكمة المعتمدة لدى برنامج التحول الرقمي ، والأدوار والمسؤوليات من الجهات ذات العلاقة.

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