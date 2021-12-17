رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة يشيد باستضافة المملكة الجولة العالمية للأبطال

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أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هماني نيانج استضافة نهائيات الجولة العالمية للأبطال للمرة الثانية، مثمناً جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على الاهتمام والدعم الذي تحضى به لعبة كرة السلة.

كما أشاد بفريق جدة؛ كأول فريق سعودي يحقق بطولة جولة عالمية بعد فوزه بجولة براغ سبتمبر الماضي، عاداً لعبة كرة السلة 3X3 وسيلة فعّالة لنشر كرة السلة في المجتمع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 اليوم، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وسُلّط خلاله الضوء على تفاصيل الجولة العالمية التي تستضيفها المملكة يومي 17 و 18 ديسمبر 2021م، بتنظيم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة كإحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن إسناد مهمة تنظيم الجولة العالمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى المملكة، هو امتداد لنجاح المملكة في استضافة أكبر البطولات العالمية في مختلف الرياضات والألعاب، مثمناً جهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – على الدعم الغير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي، بمتابعة واهتمام سمو وزير الرياضة.