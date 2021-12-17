المصنّف الثاني عالمياً يخطف شوط “قفز السعودية” الكبير

المناطق_واس

نجح الفارس الألماني دانيال دويسر المصنف رقم (2) عالمياً من تحقيق المركز الأول في “الشوط الكبير” والمؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2021 بألمانيا، في أولى جولات فئة الـ (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) ضمن بطولة “قفز السعودية “في أسبوعها الثاني والأخير التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية،تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

وتوج المدير التنفيذي للإدارة الإستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة الأبطال الفائزين، حيث نال الفارس الألماني العالمي المركز الأول في الشوط بزمن 68.11 ثانية وبفارق 38 جزءا من الثانية عن الفارس عبد الله شربتلي الذي جاء ثانياً بزمن 68.49 ثانية، فيما حقق المركز الثالث الفارس الأردني إبراهيم بشارات بزمن 72.17 ثانية.

وفي الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.40 ـ 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس الياباني مايك كاواي بخطف المركز الأول وبزمن 33.94 ثانية، وحل ثانياً الفارس الألماني دانيال ديوسر بزمن 36.91 ثانية، وجاء ثالثاً مواطنه فيليب وايشوبت بزمن 39.14 ثانية.

وكانت أشواط اليوم الأول من البطولة، قد افتتحت بالشوط الصغير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.15 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس عبد الرحمن النمر بزمن 30.17 ثانية، وحل ثانياً الفارس الهولندي الميل تاكن بزمن 30.28 ثانية، وجاء ثالثاً عادل الشهري بزمن 30.94 ثانية.

وفي الشوط المتوسط لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.25 متر)، حقق الفارس محمد العساكر المركز الأول فيه وبزمن 30.23 ثانية، ثم الفارس عبد الله شربتلي ثانياً بزمن 30.52 ثانية، وحل الفارس خالد المبطي ثالثاً بزمن 31.60 ثانية.

وتستأنف غداً جولات اليوم الثاني بإقامة أربعة أشواط، من بينها شوط مؤهل لمونديال 2022 ،وشوطان لفئة (النجمة الواحدة) أقرها الاتحاد لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين.