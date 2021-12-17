188762 عدد حضور اليوم الأول.. 50 فنان وفنانة عالميين يشعلون الحماس في مهرجان ساوندستورم

المناطق_الرياض

أشعل أكثر من 50 فنان وفنانة عالميين حماس الآلاف من عشاق الموسيقى على مسارح مهرجان ساوندستورم 21 في أولى أيامه، وهو الحدث الموسيقي العالمي الذي يعود في نسخته الثانية ويقام في منطقة بنبان بالرياض في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر.

ووسط إجراءات أمن وسلامة غير مسبوقة لتوفير تجربة مثالية لرواد المهرجان، قدّم الحدث العالمي في ليلته الافتتاحية تجربة فنية مميزة بمجموعة من العروض الموسيقية لكبار الفنانين العالميين والعديد من المواهب البارزة في المجال وعروض رقص دولية بالإضافة إلى عروض فنيّة محليّة. حيث أقيمت في 4 مناطق مختلفة من ساحة المهرجان: منطقة المسرح الرئيسي Big Beast، ومنطقة دانس بيست Dance Beast، ومنطقة داون بيست Down Beast، ومنطقة أندرغراوند Underground التي تحتوي على 4 مسارح مختلفة.

واستمتعت الجماهير الحاضرة بأداء نخبة نجوم الفن من المنطقة والعالم الذين قدموا مجموعة من أغانيهم ووصلاتهم الموسيقية الشهيرة في ظل أجواء غير عادية من الحماس، وكان من أشهرهم Axwell وTiesto وDJ Snake بالإضافة إلى راشد الماجد وماجد المهندس وإليسا ومحمد حماقي.

وعلّق مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب في شركة مدل بيست – طلال البهيتي، قائلاً: “ساوندستورم 21 هو لحظة تاريخية للمشهد الموسيقي في المملكة والمنطقة، والحضور الكبير في أولى أيام المهرجان هو دليل واضح على الشغف الكبير الذي تمتلكه الجماهير للموسيقى والفن. لقد استمتع الجميع بمجموعة مميزة من العروض التي قدمها نخبة النجوم العالميين والعرب بالإضافة إلى المواهب الشابة الواعدة وسنكون على موعد من المزيد من الإبداع في الأيام المقبلة”.

ولتوفير مساحة ترفيه آمنة للجميع ومنع أي سلوكيات غير مرغوب بها، يتواجد أكثر من 8 آلاف متخصص أمني وفريق تدخل في موقع الفعالية، مما يوفر نحو حارس واحد لكل 30 من رواد المهرجان، بالإضافة إلى توفير 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرجاء المكان؛ ومجموعةٍ من مسؤولي الأمن المتمرسين الذين يجوبون موقع الفعالية، بينما يقوم فريق من المتخصصين في مجال الأمن المتواجد في موقع مركزي برصد أي طارئ والإبلاغ عنه ليتم تقييم الوضع واتخاذ قرار الاستجابة المناسب بالتعاون مع السلطات المحلية.

وتستمر المتعة في اليوم الثاني لمهرجان ساوندستورم 21 الموسيقي والذي سيشهد مشاركة مجموعة إضافية من أبرز النجوم.