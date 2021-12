50 ألفاً من مستخدمي فيسبوك ربما كانوا هدفاً لأنشطة تجسس في 100 دولة

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta and Facebook logo are placed on laptop keyboard in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo