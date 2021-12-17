“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وأتربة وغبار علي مناطق أخري

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة.

وتشهد الرياض موجة بارة الأسبوع المقبل.