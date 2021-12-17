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دولة أوروبية تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف اكتظاظ سجونها

دولة أوروبية تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف اكتظاظ سجونها
https://almnatiq.net/?p=1086450
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة العدل في الدنمارك يوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و3 أحزاب في البلاد لاستئجار 300 زنزانة في كوسوفو، ستخصصها لسجنائها بهدف قضاء مدة محكومياتهم هناك.

وقالت وزارة العدل الدنماركية في بيان إن الاتفاق يهدف لتخفيف اكتظاظ السجون، وتوفير 326 مكانا جديدا للمساجين بين عامي 2022 و2025.

وفي العام الماضي تم ترحيل 350 سجينا من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد كي يقضوا ما تبقى من محكومياتهم.

وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19% إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حاليا تعمل بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، كما أنه وخلال الفترة نفسها انخفض عدد حراس السجون في البلاد بنسبة 18%.

وقال وزير العدل نيك هيكيراب في بيان إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفا أن الخطة الجديدة ستؤمن أمكنة لـ 300 سجين في كوسوفو إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.

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