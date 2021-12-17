احدث الأخبار

ميزانية 2022 تقدم دعماً غير مسبوق لقطاع الأعمال
أبرز المواد
 تعليم ينبع يدشن أعمال اللقاء التوعوي”النزاهة مسؤولية وطنية”
أبرز المواد
 هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة تعقد لقاءها التعريفي الثاني
أبرز المواد
 الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين
أبرز المواد
 تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج الصحية التوعوية
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وأتربة وغبار علي مناطق أخري
أبرز المواد
 دولة أوروبية تستأجر 300 زنزانة في كوسوفو لتخفيف اكتظاظ سجونها
أبرز المواد
 العثور على “سمكة كرة القدم” على شواطئ كاليفورنيا في مشهد نادر
أبرز المواد
 مهلة نهائية لإيران بشأن تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 50 ألفاً من مستخدمي فيسبوك ربما كانوا هدفاً لأنشطة تجسس في 100 دولة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 بايدن: الشتاء سيكون حافل بـ”المرض الشديد والموت” لغير الملقّحين
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

ميزانية 2022 تقدم دعماً غير مسبوق لقطاع الأعمال

ميزانية 2022 تقدم دعماً غير مسبوق لقطاع الأعمال

أبرز المواد
تعليم ينبع يدشن أعمال اللقاء التوعوي”النزاهة مسؤولية وطنية”

تعليم ينبع يدشن أعمال اللقاء التوعوي”النزاهة مسؤولية وطنية”

أبرز المواد
هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة تعقد لقاءها التعريفي الثاني

هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة تعقد لقاءها التعريفي الثاني

أبرز المواد
الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين

الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين

أبرز المواد

تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج الصحية التوعوية

تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج الصحية التوعوية
https://almnatiq.net/?p=1086461
المناطق_واس

نفذت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع أمس بالتعاون مع مكتب تعليم جنوب ينبع وبالشراكة مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة، حزمة من البرامج التوعوية الصحية بمرض السكري، استهدفت منسوبات التعليم بالمحافظة.

 

وأبان رئيس قسم الصحة المدرسية زياد الفايدي بأن هذه البرامج التوعوية تلفت انتباه أفراد المجتمع لأهمية مرض السكري، لتوصيل الرسالة بشكل واضح ومفيد للطالب والأسرة ونوه إلى ما يتحقق من إنجازات ونتائج إيجابية للجهود والخطط المبذولة من الصحة المدرسية بهدف تحسين الرعاية والمتابعة الصحية المتكاملة المقدمة لطلاب السكري في المدارس.

 

وأوضحت مساعدة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية الكنوي أن البرامج التوعوية تهدف في مجملها إلى تنمية الوعي بمرض السكري، أسبابه ومضاعفاته والوقاية منه، وربط ذلك بمبادرة وزارة الصحة ( اعرف أرقامك ) وتنفيذ حملة التطعيم ‏ضد الانفلونزا .

 

وأشارت الكنوي إلى أن البرامج شملت ‏تنظيم اللقاءات التثقيفية والتي شارك في تقديمها عدد من الطبيبات المختصات والموجهات الصحيات، وإقامة الأركان التوعوية، وتوزيع المطبوعات والنشرات الإرشادية، وأخذ قياسات الضغط والسكر والوزن والطول للمشاركات، وإجراء التطعيمات الصحية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements