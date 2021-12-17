تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج الصحية التوعوية

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نفذت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع أمس بالتعاون مع مكتب تعليم جنوب ينبع وبالشراكة مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة، حزمة من البرامج التوعوية الصحية بمرض السكري، استهدفت منسوبات التعليم بالمحافظة.

وأبان رئيس قسم الصحة المدرسية زياد الفايدي بأن هذه البرامج التوعوية تلفت انتباه أفراد المجتمع لأهمية مرض السكري، لتوصيل الرسالة بشكل واضح ومفيد للطالب والأسرة ونوه إلى ما يتحقق من إنجازات ونتائج إيجابية للجهود والخطط المبذولة من الصحة المدرسية بهدف تحسين الرعاية والمتابعة الصحية المتكاملة المقدمة لطلاب السكري في المدارس.

وأوضحت مساعدة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية الكنوي أن البرامج التوعوية تهدف في مجملها إلى تنمية الوعي بمرض السكري، أسبابه ومضاعفاته والوقاية منه، وربط ذلك بمبادرة وزارة الصحة ( اعرف أرقامك ) وتنفيذ حملة التطعيم ‏ضد الانفلونزا .

وأشارت الكنوي إلى أن البرامج شملت ‏تنظيم اللقاءات التثقيفية والتي شارك في تقديمها عدد من الطبيبات المختصات والموجهات الصحيات، وإقامة الأركان التوعوية، وتوزيع المطبوعات والنشرات الإرشادية، وأخذ قياسات الضغط والسكر والوزن والطول للمشاركات، وإجراء التطعيمات الصحية .