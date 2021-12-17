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الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين

الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين

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الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين

الإعصار “راي” يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين
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المناطق_واس

قُتلت امرأة واحد على الأقل وشرد أكثر من 300 ألف شخص في الفلبين جراء الإعصار “راي” الذي ضرب البلاد أمس و تسبب بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

 

ولقيت المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاما مصرعها بعد أن سقطت عليها أحد الاشجار في مدينة إيلويلو، على بعد 466 كيلومترا جنوب مانيلا، وفقًا لما ذكره عمدة المدينة جيري تريناس.

 

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، ما تسبب في فيضانات مفاجئة في عدد من المناطق، مضيفة أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.

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