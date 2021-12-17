هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة تعقد لقاءها التعريفي الثاني

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عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة أمس اللقاء التعريفي الثاني بحضور مديرها عماد الصاعدي والمنتسبين لعضوية الهيئة بالمنطقة ورؤساء اللجان التابعة لها .

وأوضح الصاعدي أن اللقاء ناقش ١٨ مبادرة إعلامية قدمها رؤساء اللجان والأعضاء بالهيئة ذات نقلة نوعية في الإعلام وتخدم المنطقة بما يُضفي حراكاً إعلاميا غير مسبوقا من أبرزها ( المدينة منارة الإعلام – وفاء وعطاء – مجلة الدار ) إلى جانب مبادرات جديدة سيتم تنفيذها وفق الأولوية في تنظيم عملها وآلية الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والداعمة للهيئة .

وأضاف أن هذه المبادرات تستهل أولها بمبادرة اليوم العالمي للغة العربية بالتزامن مع انطلاقات الاحتفاء به ضمن الأيام العالمية وذلك ضمن مبادرة ” المبادرات الوطنية المجتمعية ” التي تتخللها مبادرة ” المدينة بعين مصوريها ” التي يشارك فيها عدد من مصوري منطقة المدينة المنورة ، مشيداً بالجهود الكبيرة من جميع اللجان في تحقيق منظومة متكاملة متوافقة مع الرؤيا الجديدة والإعلام الرقمي الحديث .