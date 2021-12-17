تعليم ينبع يدشن أعمال اللقاء التوعوي”النزاهة مسؤولية وطنية”

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رعى مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس انطلاقة اللقاء التوعوي” النزاهة مسؤولية وطنية” الذي نظمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم ينبع على مسرح الغرفة التجارية بالمحافظة، بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين والتربويين.

وأكد مدير التعليم في كلمة له على أهمية نشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان أخطاره، وآثاره وأهمية حماية النزاهة، مركزًا على تعزيز الرقابة الدينية والوطنية، وعدم التسامح مع الفساد بكافة أشكاله لما لهُ من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، حاثًا القائمين على العملية التعليمية بالإسهام في نشر ثقافة النزاهة ، وتحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، والتحلي بالسلوك الحسن واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وغرس ذلك في نفوس النشء من خلال نشر الرسائل التوعوية، وتأصيل الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية .

وأشاد العطوي في كلمته بجهود فريق العمل في إدارة المراجعة الداخلية بتعليم ينبع، مثمنًا الدور الكبير والفاعل للداعم اللوجستي للملتقى الغرفة التجارية بينبع، ولشركاء النجاح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وفرع جامعة طيبة بينبع.

من جانبه أبان مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم ينبع فهد العلوني إلى أن اللقاء التوعوي يهدف إلى مكافحة مخاطر الفساد من خلال: تعزيز القيم والانتماء الوطني، وتعزيز مشاركة المجتمع لحماية النزاهة، وتحسين حوكمة نظام التعليم لحماية النزاهة، وتمكين القطاع الخاص ومشاركتهم لتحسين الكفاءة المالية، وتعزيز جوانب الشفافية ومبادئ النزاهة ودورها الاستراتيجي .

وتضمنت فعاليات الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل : حيث تناول المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم عبدالله السكاكر في محور “دور الوزارة والجامعات في تعزيز ثقافة النزاهة” الأدوار التي قامت بها وزارة التعليم والجامعات لتحقيق النزاهة في المجالات التعليمية، والأكاديمية، والمالية، والإدارية، من خلال وظائفها الثلاثة: التعليم والتدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع .

وقدمت رئيسة وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم ينبع حسناء الرزقوي، ورقة عمل بعنوان “إنجازات إدارة المراجعة الداخلية” تناولت فيها أبرز إنجازات الإدارة لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تقييم المنظمة، وتقييم حوكمتها، ورقابتها الداخلية، و وضع الإجراءات التصحيحية السليمة والضوابط الرقابية الفعالة .

وفي محور “النزاهة الوظيفية” أكدت المراقب الإداري في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة القصيم حنان الصالحي أهمية النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وأثرها على الموظف، وتناولت عدة محاور شملت التعريف بالهيئة ، ومفهوم النزاهة الوظيفية ، وقيم النزاهة ، ومؤشرات غياب النزاهة الوظيفية ، ومفهوم الفساد الإداري والمالي ، وصور جرائم الفساد الإداري والمالي ، والآثار السلبية للفساد ، وجهود المملكة في مكافحة الفساد ، ولائحة الانضباط الوظيفي ، واختصاصات الهيئة في نظام الانضباط الوظيفي.

فيما تناولت وكيلة عمادة الدراسات الأكاديمية بجامعة طيبة رويدة سمان من خلال محور “دور القيم في تعزيز النزاهة والمسؤولية الوطنية” أهمية الانتماء للوطن، والتعريف بالقيم ومكوناتها ، وتأثير الفساد على الانتماء الوطني ، وتعزيز قيمة الانتماء الوطني والذي يكّمن في الاسترشاد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ، وتعزيز الثقافة العربية والوطنية لدى أبناء الجيل وتربيتهم تربية وطنيه سليمة ، والشعور بالاعتزاز بالموروث التراثي داخل أبناء الجيل بهدف التعريف بقيم الانتماء الوطني وتعزيزها .

وأشارت مديرة وحدة المتابعة الأكاديمية بجامعة طيبة دعاء الغفاري في محور “المراجعة الداخلية في سطور” إلى دور المراجعة الداخلية، وأهم المهام المناطة بها والتي تساهم في مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها عن طريق فحص وتقييم كافة الأنشطــة لمساعدة المسئولين في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية .

وتطرقت رئيسة وحدة المراجعة الداخلية بتعليم ينبع ليلى الكشي في محور “دور المراجعة والرقابة على المال العام” إلى إبراز دور المراجعة في الرقابة على الأموال العمومية كآلية لعملية ترشيد الانفاق الحكومي من خلال توضيح المقصود بالمال العام وطرق المحافظة عليه، وكيفية الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري .

وأبانت رئيسة قسم تقنية المعلومات بتعليم ينبع هدى البهيجي من خلال ورقة عمل ” النزاهة في الأنظمة الإلكترونية” أن محددات النزاهة في الأنظمة الالكترونية تشتمل على محوري، سياسات التعامل مع الأنظمة الإلكترونية ، والنزاهة وفق سياسات الأنظمة الإلكترونية والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والوحدات الإدارية الخاصة بالنظام .

وفي محور ” دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد” أوضحت المحامية ريم الدريبي من الغرفة التجارية، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، واستعرضت أهم النصوص التشريعية الدولية الداعمة لدور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، وأشارت إلى أن المملكة تعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية، والقضاء على الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه .