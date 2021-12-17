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الهيئة الملكية بينبع تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الهيئة الملكية بينبع تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1086488
المناطق_واس

نظمت الهيئة الملكية بينبع عدداً من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي تناولت مواضيع اللغة العربية واستعرضت جمالياتها وزخمها الحضاري وما تحظى به من تفرّد وتميّز بمفرداتها ورسمها على مدى ثلاثة أيام متوالية.

 

حيث تم إطلاق مسابقة للخط العربي نُفذت عبر مراحل وصولاً لاختيار الفائزين. كما تم عقد دورة تدريبية بعنوان “لغتنا الخالدة” ولقاء حواري مع خطاط كسوة الكعبة الشيخ مختار عالم.

 

وفي اليوم الختامي عقدت ورشة عن الخط العربي وإقامة معرض للوحات الخطوط العربية وندوة بعنوان اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ختام هذه الفعاليات المتنوعة أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة أعقبها كلمة راعي الحفل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع والذي كرم الفائزين بالمسابقات والمشاركين بالاحتفال

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