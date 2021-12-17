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بمشاركة أبرز نجوم الفن العربي.. «ميدل بيست» يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه

بمشاركة أبرز نجوم الفن العربي.. «ميدل بيست» يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه
https://almnatiq.net/?p=1086500
المناطق_الرياض

شهد اليوم الأول لمهرجان «ميدل بيست»، الذي يُعد أضخم حدث موسيقى في منطقة الشرق الأوسط ويُقام في العاصمة الرياض، إقبالًا كبيرًا من مُحبي الموسيقى الإلكترونية.

 

ووفق الأرقام الرسمية الصادرة من الجهة المُنظمة، تخطى عدد زوار مهرجان ميدل بيست في أول أيامه حاجز 180 ألف زائر وسط انسيابية عالية في مُحيط موقع الفعالية وتنظيم كبير داخلها.

 

وشهد اليوم الأول تفاعل من الجمهور بشكل كبير مع الوصلات الغنائية التي قدمها أهم نجوم غناء الفن العربي، وفي مقدمتهم الفنانة اللبنانية أليسا وبرنس الغناء العربي ماجد المهندس، والسندباد راشد الماجد، والفنان المصري محمد حماقي.

 

كما أدى عدد من نجوم الموسيقى الإلكترونية العالميين وصلات غنائية كان محط إعجاب وتفاعل الحضور.

 

وانطلقت النسخة الثانية من مهرجان ميدل بيست، الخميس، في الرياض بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2019، وسيواصل استقباله للزوار والجمهور ومحبي الموسيقى الإلكترونية على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

 

وتتوقع اللجنة المنظمة مضاعفة أرقام الحضور والزوار، خاصة وأن الحدث يتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع.

 

وتشهد مسارح ميدل بيست، على مدار 4 أيام مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤديين محليين وإقليمين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، ابتدءًا من الثالثة عصرًا.

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