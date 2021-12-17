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بالفيديو.. وصول ميزة تغيير الاسم إلى تطبيق سناب شات

بالفيديو.. وصول ميزة تغيير الاسم إلى تطبيق سناب شات
https://almnatiq.net/?p=1086503
المناطق_الرياض

أكد الخبير التقني عبدالله السبع، مساء أمس الخميس، وصول ميزة تغيير اسم المستخدم في تطبيق سناب شات.

 

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الميزة وصلت لبعض المستخدمين، وستصل خلال أسابيع لجميع المستخدمين، مضيفًا أنه يمكن من خلال هذه الميزة تغيير اسم المستخدم مرة وحدة في السنة، وإذا تم تغيير اسم المستخدم لا يمكن لأحد استخدامه”.

 

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق سناب شات أنه يمكن للمستخدم تغيير اسم العرض من خلال الخطوات التالية:

 

– افتح سناب شات> ثم اضغط على ملفك الشخصي (رمز Bitmoji) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

 

– اضغط فوق رمز الإعدادات في الزاوية العلوية للانتقال إلى الإعدادات.

 

– الآن اضغط على تبويب “الاسم”.

 

– قم بكتابة اسم عرض جديد في مربع الاسم.

 

– بعد الانتهاء اضغط على حفظ.

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