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مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم

مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم

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مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم

مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم
https://almnatiq.net/?p=1086508
المناطق_متابعات

حذر وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع، مساء أمس الخميس، من أن متحور أوميكرون أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم.

 

وأكد وزراء الصحة لدول السبع أن التصدي لهذا الخطر الذي يهدد العالم أجمع يتطلّب تعاوناً وثيقاً.

 

وقال وزراء الصحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان، صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنّهم قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات بالمتحور الجديد.

 

وأضاف البيان أن السبيل لمواجهة وضع يتطور بسرعة كبيرة يكمن في تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى، وكذلك مراقبة البيانات وتبادلها.

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