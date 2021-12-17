تعليق ناري من أنمار الحائلي بعد تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمدالله

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علق أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على تعاقد فريقه مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله .

وأعلن نادي الاتحاد التعاقد مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق، في صفقة مدوية ومفاجأة للجميع بعقد مدته موسم ونصف يبدأ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والمقرر لها في يناير.

ونشر أنمار الحائلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كانت كالتالي: «حمد الله هداف الدوري التاريخي لا زال له كلمات سيكتبها بمدادٍ من ذهب مع الاتحاد».

وأضاف: «تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق الطموح عالي والتحديات كبيرة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم».