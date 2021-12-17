نظام العمل السعودي يكشف عن 8 أسباب قد تقيلك من عملك بلا تعويض

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كشف نظام العمل السعودي ، عن تسعة أسباب تعطي الحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، وفق المادة 80، بشرط أن يتيح له الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ – وفقاً لصحيفة عكاظ – .

وأوضح نظام العمل ، ” أن أول هذه الممارسات الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، وثانياً :عدم أداء الالتزامات الجوهرية في العقد عمدا، وثالثاً : ثبوت السلوك السيئ المخلة بالشرف، أما رابعاً :ثبوت أي فعل عمد بقصد إلحاق ضرر بصاحب العمل، وخامساً : التزوير للحصول على العمل، وإذا كان العامل تحت الاختبار ” .

وتابع :” سادساً:الغياب بلا عذر أكثر من 20 يوماً في السنة، أو 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أما سابعاً: إذا ثبت استغلال مركزه الوظيفي للتكسب الشخصي، وأخيراً: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه “.