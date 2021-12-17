احدث الأخبار

نظام العمل السعودي يكشف عن 8 أسباب قد تقيلك من عملك بلا تعويض
أبرز المواد
 تعليق ناري من أنمار الحائلي بعد تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمدالله
أبرز المواد
 أستاذ عقاقير طبية يحذر: علاجات السكري تتعارض مع “الثوم” و”البصل”
أبرز المواد
 مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم
أبرز المواد
 بالفيديو.. وصول ميزة تغيير الاسم إلى تطبيق سناب شات
أبرز المواد
 بمشاركة أبرز نجوم الفن العربي.. «ميدل بيست» يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه
أبرز المواد
 أقوى دعاء مستجاب في يوم الجمعة.. رده حتى مغيب الشمس
أبرز المواد
 الصحة: 4 أعراض شديدة الخطورة لاستنشاق دخان الفحم
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بينبع تنظم عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 عبر منصاتها.. فيسبوك تفضح شركات تجسس استهدفت 50 ألف مستخدم
أبرز المواد
 الموارد البشرية: اتفاقية لتدريب وتوظيف اليتيمات في الرياض
أبرز المواد
 ميزانية 2022 تقدم دعماً غير مسبوق لقطاع الأعمال
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

نظام العمل السعودي يكشف عن 8 أسباب قد تقيلك من عملك بلا تعويض

نظام العمل السعودي يكشف عن 8 أسباب قد تقيلك من عملك بلا تعويض

أبرز المواد
تعليق ناري من أنمار الحائلي بعد تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمدالله

تعليق ناري من أنمار الحائلي بعد تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمدالله

أبرز المواد
أستاذ عقاقير طبية يحذر: علاجات السكري تتعارض مع “الثوم” و”البصل”

أستاذ عقاقير طبية يحذر: علاجات السكري تتعارض مع “الثوم” و”البصل”

أبرز المواد
مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم

مجموعة السبع: متحور أوميكرون أكبر خطر صحي راهن في العالم

أبرز المواد

نظام العمل السعودي يكشف عن 8 أسباب قد تقيلك من عملك بلا تعويض

نظام العمل السعودي يكشف عن 8 أسباب قد تقيلك من عملك بلا تعويض
https://almnatiq.net/?p=1086520
المناطق_الرياض

كشف نظام العمل السعودي ، عن تسعة أسباب تعطي الحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، وفق المادة 80، بشرط أن يتيح له الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ – وفقاً لصحيفة عكاظ – .

 

وأوضح نظام العمل ، ” أن أول هذه الممارسات الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، وثانياً :عدم أداء الالتزامات الجوهرية في العقد عمدا، وثالثاً : ثبوت السلوك السيئ المخلة بالشرف، أما رابعاً :ثبوت أي فعل عمد بقصد إلحاق ضرر بصاحب العمل، وخامساً : التزوير للحصول على العمل، وإذا كان العامل تحت الاختبار ” .

 

وتابع :” سادساً:الغياب بلا عذر أكثر من 20 يوماً في السنة، أو 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أما سابعاً: إذا ثبت استغلال مركزه الوظيفي للتكسب الشخصي، وأخيراً: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه “.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements