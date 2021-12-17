“البيئة”تكشف عن ضوابط إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمنازل والمخططات السكنية

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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وضع ضوابط شاملة لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى المنازل والمحلات التجارية والمخططات السكنية والتي تتضمن توصيل الخدمات للعقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.

ويجب على طالب الخدمة في المنشآت التي تتكون من وحدات مستقلة، التقديم على أكثر من عداد في حال توفر شرط الفصل الخارجي بين أنظمة التغذية، وفي حال وجود وحدات مستقلة سكنية أو تجارية مشتركة في منشأة جديدة واحدة، فيجب أن يلتزم المالك بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة. وفقاً لجريدة “المدينة”.

وتتضمن الضوابط تخصيص عداد واحد لعدد من الوحدات المخدومة بخزان واحد، كما يمكن تزويد كل وحدة مستقلة بعداد مستقل إذا ظهرت لمقدم الخدمة إمكانية من الناحية الفنية في المنشأة وعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أوجزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية وضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت عبر شبكات التوزيع متى ما كانت متوفرة أو عبر صهاريج المياه.