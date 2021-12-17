«الأرصاد» توضح المدن الأقل والأعلى حرارة.. اليوم الجمعة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة طريف بالحدود الشمالية تسجل أدنى درجة حرارة اليوم الجمعة، فيما تسجل مكة والقنفذة وجازان أعلى درجات حرارة.

وأوضح مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن المدن التي تسجل أدنى درجة حرارة اليوم هي: طريف بـ4 درجات مئوية، ثم القريات 5 درجات مئوية، وبيشة 6 درجات مئوية، وأبها وتبوك 7 درجات مئوية، وعرعر ونجران والباحة 8 درجات مئوية، وسكاكا 9 درجات مئوية، والطائف 11 مئوية، والخرج ووادي الدواسر وحائل 12 مئوية .

أما أعلى المدن حرارة اليوم، فهي كالتالي: مكة والقنفذة وجازان بـ31 درجة مئوية، وجدة 30 درجة مئوية، والدمام وشرورة 28 درجة مئوية، وبريدة ونجران والدوادمي ووادي الدواسر والأحساء 27 مئوية، والمجمعة وبيشة وينبع والمدينة المنورة والرياض 26 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة.