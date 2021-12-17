فيديو.. دراسة صادمة: متحور أوميكرون يتكاثر في أنسجة القصبة الهوائية أسرع 70 مرة من دلتا

نقلت صحيفة بريطانية بواسطة فريق من العلماء بجامعة هونغ كونج، دراسة جديدة أكدت أن متحور أوميكرون يتكاثر في أنسجة القصبة الهوائية 70 مرة أسرع من متغير دلتا .
واعتمدت الدراسة علي جمع عينات من أنسجة القبصة الهوائية، مأخوذة من عدد من المصابين من أوميكرون وأخرون من مرضي دلتا .
فيديو.. دراسة صادمة: متحور #أوميكرون يتكاثر في أنسجة القصبة الهوائية أسرع 70 مرة من دلتاhttps://t.co/hTKCjLdT3H#كورونا #كوفيد_19 #متحور_كورونا_الجديد pic.twitter.com/iEYqzjzAmX
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 17, 2021
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