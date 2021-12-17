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فيديو.. دراسة صادمة: متحور أوميكرون يتكاثر في أنسجة القصبة الهوائية أسرع 70 مرة من دلتا
https://almnatiq.net/?p=1086549
المناطق_متابعات

نقلت صحيفة بريطانية بواسطة فريق من العلماء بجامعة هونغ كونج، دراسة جديدة أكدت أن متحور أوميكرون يتكاثر في أنسجة القصبة الهوائية 70 مرة أسرع من متغير دلتا .

 

واعتمدت الدراسة علي جمع عينات من أنسجة القبصة الهوائية، مأخوذة من عدد من المصابين من أوميكرون وأخرون من مرضي دلتا .

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