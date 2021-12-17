بفعل أميكرون.. أسعار النفط تتجه صوب خسارة أسبوعية

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تراجعت أسعار النفط الجمعة لتتجه صوب خسارة أسبوعية طفيفة مع زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود، في حين دعم انخفاض الدولار أسواق السلع الأولية على نطاق واسع.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.82 سنتا أو 1.09% إلى 74.19 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1 دولارا أو 1.36% إلى 71.4 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب خسارة بنسبة 1% هذا الأسبوع في حين يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سينهي الأسبوع مستقرا.

وتضاعف عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في الدنمرك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة خلال يومين فحسب.

وحذرت رئيسة وزراء الدنمرك أمس الخميس من أن الحكومة قد تفرض المزيد من القيود للحد من تفشي أوميكرون.

وفي الولايات المتحدة أدى الانتشار السريع للمتحور إلى وقف بعض الشركات خطط إعادة موظفيها إلى مقرات العمل.

وقالت مجموعة أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير.