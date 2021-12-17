الجمعية الخيرية بجازان تطلق مبادرة لتوزيع 25 ألف سلة غذائية و 32 ألف بطانية و كسوة شتاء

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أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان أمس ، مبادرتها الخاصة بتوزيع 25 ألف سلة غذائية و 32 ألف بطانية و كسوة شتاء تحت شعار “شتاؤنا سعد غذاء و كساء”, وذلك ضمن مبادرات الجمعية خلال العام الحالي .

وأوضح أمين الجمعية محمد علاوي أن السلال الغذائية تحوي أكثر من 17 صنفاً تشمل كياس الدقيق ، والسكر و الأرز ، وتستهدف 25 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام في المناطق الجبلية وغيرها في جميع المحافظات والمراكز بهدف مواجهة برد الشتاء وتوفير احتياجات تلك الأسر من المواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية.

وبين أن الجمعية مستمرة في توزيع السلال الغذائية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ، من خلال افتتاح أربعة معارض بمحافظات المنطقة لتسهيل وصول المستفيدين لها و الاستفادة من الدعم والكسوة المقدمة لهم.