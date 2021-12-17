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تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1086559
المناطق_واس

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدا باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار “اللغة العربية والتواصل الحضاري” والذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

 

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الاحتفاء يهدف إلى إبراز دور اللغة العربية وعلمائها في تطور المعارف، وقيمتها العالية في تاريخ الحضارة البشرية ، مشيرًا إلى أهمية اطلاق المبادرات والدورات لتقوية اللغة العربية كتابةً وتحدثًا.

 

الجدير بالذكر أن الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتعليم الطائف تستعد لهذه الفعالية بتنفيذ العديد من الفعاليات لإبراز هذا اليوم من خلال عقد الندوات وورش العمل والمسابقات الشعرية وتوجيه الدعوة للمختصين والمهتمين للحديث عن المناسبة، ونشر ثقافة التحدث في قنوات التواصل الاجتماعي باللغة العربية، وانتشار التحدث باللغة العربية في واقع المجتمع التعليمي .

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