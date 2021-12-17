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اكتمال الاستعدادات لإطلاق مبادرة “جدة تتحرك”

اكتمال الاستعدادات لإطلاق مبادرة “جدة تتحرك”
https://almnatiq.net/?p=1086568
المناطق_واس

أكملت محافظة جدة كافة استعداداتها لإطلاق مبادرة “جدة تتحرك” إحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية يوم غدٍ، وذلك على ممشى الواجهة البحرية؛ بالتعاون مع الفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بهدف توعية المجتمع بالرياضة تعزيزاً للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

 

وتركز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة، لتشمل مسارات المشاركة الرئيس بممشى الواجهة البحرية “ساحة اللؤلؤ”، والمسارات الإضافية بممشي اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب.

 

وتشتمل مبادرة “جدة تتحرك” على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي “مسافة 10كم” في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة .

 

وكشفت اللجنة المنظمة للمبادرة عن إتاحتها باب التسجيل في هذا الحدث لمختلف شرائح المجتمع، مع تفعيل كافة مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الجميع للتنافس في مبادرة “جدة تتحرك، إضافة لتدشين رابط إلكتروني خاص بالتسجيل، منوهة بالشركاء الإستراتيجيين في إطلاق هذه المبادرة المجتمعية، والذين لهم بالغ الأثر في إنجاح المبادرة وأهدافها المجتمعية.

 

يذكر أن ممشى واجهة جدة البحرية يصل طوله لـ 4.500 كم، وتقدر مساحته بـ 730.000 متر مربع، وطاقته الاستيعابية تقدر بحوالي 120 ألف نسمة، وبه مرافق وخدمات مختلفة، ومرافق رياضة وأنشطة ترفيهية مميزة؛ تلبي تطلعات الجميع.

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