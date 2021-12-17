فيديو.. خطيب المسجد الحرام : “بر الوالدين أمانة”

المناطق_مكة المكرمة

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريمفي في خطبة الجمعة، “إنه لن يحبك أحدا كحب والديك لك إنهما يأخذان من نفسيهما لكي يمنحانك، نعم قد لايمنحانك كل شئ تريده لكنهما دون ريب قد يمنحانك مايملكانه فإن البر أمانة يحملها الأولاد علي عاتقهم مادامو أحياء، فالبر لايهرم ولا ينبغي له أن يهرم بل لاتزيده الأيام إلا جمالا وصلابة وتجددا فبر الوالدين لابد ان يكون شابا لايشيخ”.