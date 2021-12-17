وكيل إمارة منطقة جازان يرأس اجتماع وكلاء وزارة الصناعة و الثروة المعدنية

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عقد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، أمس بمقر الإمارة ، اجتماعاً بوكيل وزارة الثروة المعدنية والصناعة للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي ووكيل الوزارة للرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه .

وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات الصناعية والتعدينية بالمنطقة وسبل تطويرها، وتذليل الصعوبات لإنهاء كافة مشاريع الجاري تنفيذها، وكل ما يسرع من استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن و المقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع وكيــل الإمارة المساعد للحقوق المكلف سعيد الخنفري ومدير عام شؤون اللجان بالإمارة شوقي عثاثي وعدد من المسؤولين.