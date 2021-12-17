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دراسة تظهر فاعلية هذا العلاج لمكافحة أوميكرون

دراسة تظهر فاعلية هذا العلاج لمكافحة أوميكرون
https://almnatiq.net/?p=1086627
المناطق_وكالات

أعلنت شركة أسترازينيكا، الخميس، أن دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص بها “إيفوشيلد” أظهرت أن العلاج احتفظ بنشاط معادل لمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج.

وأجريت الدراسة على “إيفوشيلد” بواسطة باحثين مستقلين من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام ما يسمى بالفيروسات الكاذبة، التي تحتوي على التحورات الرئيسية لفيروس كورونا في كل السلالات، التي ظهرت حتى الآن.

وأضافت الشركة أنها تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار “إيفوشيلد”، ومن المتوقع ظهور البيانات “قريبا جدا”.

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